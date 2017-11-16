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Редкий белый лось в Швеции едва не погиб, но его спасли защитники прав животных, сообщает издание The Local.

Впервые животное в лесах Вермланда заметил местный политик Ханс Нильссон. Он сфотографировал необычного лося, и снимки быстро разошлись по интернету.

Полиция Вермланда решила избавиться от лося после того, как он слишком близко подошел к женщине, выгуливавшей собак. Женщина упала и получила травмы, собаки перепугались. Также в полицию поступали сообщения от местных жителей, которые боялись выходить на улицу из-за того, что там бродил лось.

Однако после того, как стало известно о решении полиции, шведские защитники прав животных создали онлайн-петицию, которую уже в первые пять часов подписали более 20 тыс. человек.

Уже спустя сутки полиции пришлось отказаться от своего решения. Кроме того, в последние недели не поступало сообщений об агрессии со стороны животного, отметили полицейские.

В лесах Швеции живет всего около сотни белых лосей. Общая популяция лосей оценивается в 300-400 тыс. особей.