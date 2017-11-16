Анджелина Джоли рассказала о сексуальном насилии (3)

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В мире | 16 ноября 2017 года, 19:40

Актриса и режиссер Анджелина Джоли рассказала о повсеместном сексуальном насилии, сообщает People.

Выступление лауреата премии "Оскар" состоялось в рамках министерской конференции по вопросам миротворчества ООН в Ванкувере.

"Сексуальное насилие существует везде — в индустрии, в которой я работаю, в бизнесе, в университетах, в политике, в армии, по всему миру", - сказала Джоли.

По ее словам, нередко такие преступления против женщин переводятся в шутку, изображаются как мелкое правонарушение со стороны тех, кто не может контролировать себя, как болезнь, как некая преувеличенная сексуальная потребность.

Как отметила Джоли, сексуальное насилие "дешевле пули", и эффективным его делают долговременные последствия.

Актриса также сказала, что бороться с таким явлением тяжело, но не невозможно.

"У нас есть законы, институты, компетенция в сборе доказательств. Мы способны идентифицировать исполнителей. Чего не хватает, так это политической воли", – добавила Джоли.

Ранее сообщалось, что Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли рассказали о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
алекс 16 часов назад
Ускорьте процесс.Напишите,что перетраханы все женщины Голливуда и дело с концом.
4
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Очень все удобно 16 часов назад
Тема есть,все как под копирку,осталось только подставлять фамилии "героев" и "их жертв".
Но и сама тема потянет на многолетнюю "мыльную оперу" не короче "Санта Барбары".
3
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Майк51 минуту назад
Кино снимают мужчины и они хотят трахаться. А женщин-актрис много. Ну и кто даст,та и звезда и оскароносец.
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