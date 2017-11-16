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В Токио поезд ушел на 20 секунд раньше положенного времени. Железнодорожная компания Metropolitan Intercity Railway Company опубликовала официальное извинение перед пассажирами за доставленные неудобства, сообщает Japan Today.

Поезд должен был покинуть станцию в 9.44 утра, однако он отправился в путь в 9.43.40, то есть на 20 секунд раньше, чем должен был по расписанию.

Компания принесла извинения всем пассажирам. «Мы глубоко извиняемся за серьезные неудобства, которым подверглись наши клиенты», — сказано в сообщении Metropolitan Intercity Railway Company.

Издание отмечает, что поезда на этой линии ходят каждые четыре минуты, но даже 20-секундное нарушение графика могло принести пассажирам проблемы. Многие из них добираются до работы или учебы на нескольких видах транспорта, поэтому если они опоздали на поезд в 9.44, то могли не успеть пересесть на следующий вид транспорта.

Источник: daily.afisha.ru