Литва приняла свой "закон Магнитского" (3)

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В мире | 16 ноября 2017 года, 16:14

Сейм Литвы единогласно принял аналог «закона Магнитского», передает литовский портал Delfi.

Законопроект, среди прочего, предполагает запрет на въезд страну иностранцам, которые подозреваются в совершении тяжкого преступления против личности в другом государстве.

«Конечно, мы вынуждены будем ответить на очередной недружественный шаг Литвы и закроем въезд в Россию ряду нежелательных лиц из этой страны. А претендентов на эту роль сейчас здесь немало», — прокомментировал «Интерфаксу» принятие закона российский посол в стране Александр Удальцов.

В октябре аналогичный закон вступил в силу в Канаде, после чего МИД страны ввел санкции против 30 россиян. Россия зеркально ответила на эти меры.

Помимо Канады такие правовые акты действуют в США и в Эстонии.

Фото из Flickr

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Т 19 часов назад
Ну что, Эстония и Литва приняли и негоже прибалтийским братьям предавать дружбу.Ждем Латвию.
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прохожий 10 часов назад
"Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на слона!"
P.S.В Литве, басни дедушки Крылова уже не изучают, а жаль.
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ухохотался. 19 часов назад
https://twitter.com/KissFromSwiss/status/906809448215273472
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