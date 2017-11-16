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Сейм Литвы единогласно принял аналог «закона Магнитского», передает литовский портал Delfi.

Законопроект, среди прочего, предполагает запрет на въезд страну иностранцам, которые подозреваются в совершении тяжкого преступления против личности в другом государстве.

«Конечно, мы вынуждены будем ответить на очередной недружественный шаг Литвы и закроем въезд в Россию ряду нежелательных лиц из этой страны. А претендентов на эту роль сейчас здесь немало», — прокомментировал «Интерфаксу» принятие закона российский посол в стране Александр Удальцов.

В октябре аналогичный закон вступил в силу в Канаде, после чего МИД страны ввел санкции против 30 россиян. Россия зеркально ответила на эти меры.

Помимо Канады такие правовые акты действуют в США и в Эстонии.

Фото из Flickr