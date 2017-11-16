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В Астрахани скульптор-самоучка, получив субсидию от службы занятости на развитие собственного дела, вложил все имеющиеся средства и весь свой талант в кованую скульптуру президента РФ Владимира Путина.

Виктор Кропачев изобразил главу государства в виде крылатого медведя, держащего в лапах осетра. Пока скульптура стоит в одном из астраханских дворов, но автор мечтает подарить ее прототипу.

Кропачев назвал свою работу "Ум, сила и душа". Как пишет "Каспий инфо", медвежье воплощение Путина - это символически изображенная Россия, которой он правит. Левой ногой медведь придавил орла, обозначающего внешних врагов страны. Орлиные крылья при этом перенесены на спину медведя и больше напоминают ангельские. А в лапах медведь держит символ Астраханской области - осетра. Рыба символизирует доброту и душевность Владимира Путина, который несколько лет назад во время визита в регион выпустил в реку молодь осетра, говорит скульптор.

Идея композиции пришла автору в голову еще шесть лет назад. Виктор Кропачев все тщательно продумал, а затем долго ждал вдохновения. В итоге основная часть работ была выполнена за несколько месяцев. Скульптор признается, что выбрал непростой вид творчества: кованая скульптура сложна в производстве, поскольку металл надо постоянно разогревать.

Художественной ковкой астраханец занимается с 2009 года. Несколько лет назад он получил субсидию от региональной службы занятости на развитие собственного дела. Теперь скульптура для него и способ заработать, и творческая отдушина.

Заработать на "Уме, силе и душе" Кропачев не планирует - он собирался выставить скульптуру на одной из культурных площадок города, а когда сделать этого не удалось, задумал отправить ее в подарок президенту РФ.

Фотографии скульптуры Путина с когтистыми лапами и отсутствующими тестикулами буквально потрясли пользователей соцсетей. Так, например, участники обсуждения на странице журналиста Альберта Сафулина в Facebook отмечают, что автору удалось безукоризненно отразить внутренний мир российского лидера.

Кроме того, осетра в руках Путина-медведя сравнивают с котом, которого вложил в руки бронзового "вежливого человека" мэр амурского города Белогорска, когда создавал памятник обеспечившим присоединение Крыма к России военнослужащим. А крылья вызвали у зрителей ассоциации со стерхами, во главе косяка которых Путин летал в 2012 году.