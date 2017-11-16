Президент Зимбабве отказывается уходить в отставку (5)

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В мире | 16 ноября 2017 года, 15:35

Политическая обстановка в Зимбабве остается в подвешенном состоянии спустя полтора дня после захвата власти военными, что положило конец 37 годам правления Роберта Мугабе. Об этом пишет газета The Guardian.

Как отмечается, на фоне ведения переговоров между президентом и военными стали появляться сообщения о том, что Мугабе сопротивляется давлению уйти в отставку. Сообщается, что в переговорах участвует близкий к Мугабе католический священник.

«Похоже, что захват власти вооруженными силами поставил точку в битве Мугабе за успех, в ходе которой он пытался посадить свою супругу Грейс на место вице-президента страны после отставки Эммерсона Мнангагва», — подчеркивает газета.

По данным издания, Мнангагва во вторник 14 ноября вернулся в Зимбабве из ЮАР, куда он бежал неделю назад после своего отстранения.

Также газета пишет, что один из лидеров оппозиции в стране обратился «к разным фракциям с предложением обсудить формирование переходного правительства».

Ранее британская газета Telegraph рассказала о «наследии» президента Зимбабве.

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
Garik 16 часов назад
А чем у нас лучше? Кто из присосавшихся добровольно подал в отставку? Старушка пока банк не продала - не свалила. Хомячок кресла теплого в ЕСе под задницу ждал. Те еще Мугабы.
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м 19 часов назад
действитльно, когда эта обезъяна сунула рыло к кормушке, еще руководил Брежнев и пел живой Высоцкий. то есть мы жили в другой галактики. А они вот до сих пор так и тянули, бз перемен з-за одной обезъяны... Жаль народ.
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Деду 20 часов назад
Пора собирать монатки. Как никак 93 года стукнуло. Бедных жителей страны жалко. Посадили себе на шею дедулю 37 лет назад. Хоть военные смогли положить этому бесславному правлению конец.
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