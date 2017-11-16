В мире |

Организаторы Евровидения не будут защищать участников конкурса, если у тех возникнут проблемы со въездом в страну, принимающую мероприятие, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Европейского вещательного союза (EBC).

Как отмечает издание, EBC отказался от попыток "защитить кандидатов от политики" на фоне скандала, вызванного решением Украины не пустить в страну российскую участницу Юлию Самойлову из-за ее визита в Крым.

"Правила конкурса песни "Евровидение-2018" предполагают, что отобранные исполнители и члены делегации не должны иметь за собой никаких нарушений, которые позволили бы национальным властям принимающей страны отказать им во въезде в страну-хозяйку в соответствии с ее государственным законодательством", — заявили в пресс-службе организации.

Станет ли посещение Крыма препятствием для участия в конкурсе, решать будут исключительно власти принимающей страны, подчеркнули в EBC.

"Евровидение-2018" пройдет в мае 2018 года в Лиссабоне. Россия вновь выставила на конкурс Юлию Самойлову. По словам певицы, трудностей со въездом в Португалию возникнуть не должно, поскольку законы этой страны она никогда не нарушала.

Источник: РИА Новости