Еврокомиссия выразила недовольство коррупцией на Украине (7)
У международного сообщества заканчивается терпение из-за неудовлетворительных результатов в борьбе с коррупцией на Украине. Об этом заявил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан в интервью телеканалу "Первый украинский".
"В плане борьбы с коррупцией, на мой взгляд, фактические результаты достаточно скромные. Я считаю, за этим должны пристально следить власти: правительство и другие ее органы. Дело не только в создании институтов или наличии необходимого законодательства, но и в том, как оно реализуется", — сказал еврокоммисар.
По словам Хана, Евросоюз видит серьезные недоработки именно в практическом воплощении антикоррупционной работы.
"Как раз относительно этого у международного сообщества все больше иссякает терпение", — заключил он.
Ранее сообщалось, что борцов с коррупцией на Украине уличили в коррупции.
Источник: ria.ru
Вор, бандит, контрабандист,алкаголик без образование, и пр. непонятный сброд.
Они что, сами против себя будут бороться.
Об этом самый последний бомж и то знает.
А тут ...надо же.