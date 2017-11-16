Еврокомиссия выразила недовольство коррупцией на Украине (7)

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В мире | 16 ноября 2017 года, 20:36

У международного сообщества заканчивается терпение из-за неудовлетворительных результатов в борьбе с коррупцией на Украине. Об этом заявил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан в интервью телеканалу "Первый украинский".

"В плане борьбы с коррупцией, на мой взгляд, фактические результаты достаточно скромные. Я считаю, за этим должны пристально следить власти: правительство и другие ее органы. Дело не только в создании институтов или наличии необходимого законодательства, но и в том, как оно реализуется", — сказал еврокоммисар.

По словам Хана, Евросоюз видит серьезные недоработки именно в практическом воплощении антикоррупционной работы.

"Как раз относительно этого у международного сообщества все больше иссякает терпение", — заключил он.

Ранее сообщалось, что борцов с коррупцией на Украине уличили в коррупции.

Источник: ria.ru

Комментарии 7
Nina Netu 15 часов назад
А в Латвии по ходу, никакой коррупции нет??? Еврокомиссия довольна???
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мы знаем, и не надейтесь 11 часов назад
Ну прям не знали,правда кого там во власть назначали?
Вор, бандит, контрабандист,алкаголик без образование, и пр. непонятный сброд.
Они что, сами против себя будут бороться.
Об этом самый последний бомж и то знает.
А тут ...надо же.
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100 8 часов назад
A 12 млрд. евро подогнала бандеровцам, дебилы
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