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Минобороны России опубликовало документы о "беспрецедентной помощи" Польше со стороны Советского Союза в годы Второй мировой войны.

"В опубликованных документах приводятся сведения о помощи СССР населению освобожденных частями Красной армии польских городов продовольствием, медикаментами, автотранспортом, топливом и сырьем для промышленных предприятий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно данным документам, помощь СССР "в освобожденную Польшу поступала из материальных запасов Красной армии и из запасов народных комиссариатов СССР".

"Только за период с марта по ноябрь 1945 года для обеспечения населения и на посевную кампанию Советским Союзом было передано продовольствия и фуража на сумму более 1,5 млрд рублей в ценах 1945 года. В порядке трудового договора Временному правительству Польши в течение второго и третьего кварталов 1945 года было поставлено более 130 тыс. тон продовольствия, 20 тыс. тонн хлопка, 100 тыс. тонн крупных кож, более 2 тыс. грузовых автомобилей", — добавили в ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что "из ресурсов 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов в виде единовременной помощи для питания польских железнодорожников, угольщиков и других рабочих было передано более 8 тыс. тонн мяса".

"В рассекреченных документах приведены данные о восстановлении частями Красной армии польских железных дорог и мостов, разрушенных немецкими оккупантами. Так, только силами железнодорожных частей 1-го Белорусского фронта на территории Польши было восстановлено более 5 тыс. километров железных дорог, 12,5 тыс. проводо-километров железнодорожной связи, построено и отремонтировано более 30 тыс. погонных метров мостов", — заключили в ведомстве.

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