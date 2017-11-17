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Руководство лондонского театра "Олд Вик" получило 20 жалоб от своих нынешних и бывших сотрудников на непристойное поведение Кевина Спейси, который был худруком театра в течение 11 лет.

По словам заявителей, раньше они не думали, что могут пожаловаться на Спейси, в том числе и потому, что у них не было достаточно доказательств.

Театр "Олд Вик" принес свои искренние извинения пострадавшим за то, что руководство театра не смогло создать обстановку, в которой они могли бы, не боясь, говорить о проблемах.

Театр проводит расследование.

Из 20 жалоб 16 были поданы уже бывшими сотрудниками "Олд Вик". Все заявители - мужчины. Трое из них уже обратились в полицию.

Все инциденты, о которых сообщили руководству театра, произошли в период с 1995 по 2013 годы.

В театре предположили, что столь долгое молчание связано с тем, что многие сотрудники, в особенности молодые, не осмеливались сообщить о непристойном поведении Спейси из-за его известности и положения в театре.

Нынешний художественный руководитель театра Мэттью Варчус выразил искреннее сочувствие тем, кто пострадал от действий Спейси и нашел в себе силы сообщить о произошедшем.

"Каждый имеет право работать в атмосфере, где нет домогательств и угроз. "Олд Вик" сейчас работает над тем, чтобы восстановить здоровую атмосферу и предотвратить подобные инциденты", - сказал Варчус.

По его словам, жалобы на Спейси стали крайне неприятным сюрпризом для театра.

Театр пригласил Спейси принять участие в расследовании, однако актер не ответил на обращение "Олд Вик".

Ранее мексиканский актер Роберто Кавазос, который играл в "Олд Вик", заявлял, что Спейси регулярно охотился на молодых актеров-мужчин в театре, когда был его худруком. По его словам, казалось, что худрук постоянно рыскает по театру в поисках очередной жертвы.

"Похоже, что достаточно было просто быть мужчиной в возрасте до 30 лет, чтобы Спейси положил на тебя глаз и безо всякого стеснения мог позволить себе тебя потрогать", - написал он в "Фейсбуке".

После этого сообщения Кавазоса в социальной сети "Олд Вик" открыл конфиденциальную горячую линию для приема жалоб на домогательства от всех, кто был когда-либо связан с театром.

Американский актер Кевин Спейси оказался в центре громкого секс-скандала после того, как известный актер Энтони Рапп заявил, что Спейси пытался совратить его в возрасте 14 лет. Спейси сказал, что не помнит этой встречи и что он в ужасе от прозвучавших обвинений.

Кроме того, Спейси, тщательно скрывавший подробности своей личной жизни, заявил, что история Рэппа дала ему мужества признаться в своей гомосексуальности.

Позже американский кинорежиссер Тони Монтана утверждает, что Спейси приставал к нему в баре в Лос-Анджелесе в 2003 году. В интервью сайту Radar Online Тони Монтана рассказал, что столкнулся со Спейси в баре "Коронет" в Лос-Анджелесе, когда ему было около 30 лет.

Из-за посыпавшихся на Спейси обвинений работа над шестым сезоном телесериала "Карточный домик", где актер играл главную роль, была приостановлена.

Спейси также не получит специальной премии "Эмми", церемония вручения которой должна состояться в декабре. В заявлении Международной телевизионной академии говорится, что премия отзывается в свете недавних событий.