Андрей Малахов стал отцом (2)
В мире | 17 ноября 2017 года, 08:12
У телеведущего Андрея Малахова и его супруги Натальи Шкулевой родился первый сын. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает издание StarHit, главным редактором которого является журналист.
Ребенок появился на свет в 23:30 мск в подмосковном клиническом госпитале "Лапино". Вес новорожденного — чуть больше 4 килограммов, рост — 54 сантиметра. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
Как уточняет портал, Малахов при родах не присутствовал, он ждал в палате.
"Имя ребенка нам предстоит еще выбрать — хотим посмотреть на характер малыша. Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник!" — сказал ведущий.
Пара состоит в браке шесть лет.
Источник: Lenta.ru
А нам какое дело до этого фигляра?(
45
Ответить
Кто это...
23
Ответить