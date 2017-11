В мире |

Компания Tesla представила первый электрический грузовик с автопилотом. Трансляция шла на официальном сайте компании.

"В то время как обычные грузовики имеют дизайн амбара, грузовик Tesla сконструирован как пуля", — похвалил основатель компании Илон Маск новый транспорт.

This is @Tesla Semi, the all electric semi truck that’ll come with loads of touchscreen, a central seating position and “Enhanced AutoPilot.”https://t.co/EMweXd7UAv pic.twitter.com/eJVWJRSQmP