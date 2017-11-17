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Компания Tesla представила первый электрический грузовик с автопилотом. Трансляция шла на официальном сайте компании.

"В то время как обычные грузовики имеют дизайн амбара, грузовик Tesla сконструирован как пуля", — похвалил основатель компании Илон Маск новый транспорт.

This is @Tesla Semi, the all electric semi truck that’ll come with loads of touchscreen, a central seating position and “Enhanced AutoPilot.”https://t.co/EMweXd7UAv pic.twitter.com/eJVWJRSQmP — Roadshow (@roadshow) 17 ноября 2017 г.

Говоря о его технических характеристиках, он сообщил, что грузовик может проехать 500 миль (804 километра). Такое расстояние автомобиль преодолеет при полной загрузке и на максимально возможной для него скорости. По словам Маска, длина большинства грузовых маршрутов — 250 миль, поэтому на машине можно будет уехать до пункта назначения и вернуться обратно без подзарядки.

У фуры четыре независимых двигателя — по одному на каждое заднее колесо. Для аккумулятора грузовика Tesla предоставит мегазарядки (megachargers). Машина сможет разгоняться от нуля до 60 километров в час за пять секунд.

Доставка грузов на Tesla, утверждает Маск, будет стоить 1,26 доллара на милю, в то время как работа дизельных фур стоит примерно 1,51 доллара. Производство начнется в 2019 году.

Как пишет Bloomberg, компания работала над автомобилем два года.

Агентство отмечает, что самая дорогая часть электрического автомобиля — его батарея. Стоимость аккумулятора для грузовика, который может совершать рейсы через всю страну, издание оценивает в 100 тысяч долларов.

При этом, указывает Bloomberg, большие вложения в такой транспорт окупятся снижением операционных расходов. Речь идет о затратах на бензин, а также зарплатах водителей: Tesla планирует сделать грузовики полностью автономными к 2020 году.

Фото: Instagram Илона Маска