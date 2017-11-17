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В сети набирает популярность тест, озаглавленный как "Эти 10 вопросов свели интернет с ума". На него обратило внимание издание The Independent.

Создатель викторины Терри Штайн собрал 10 задач, в которых либо нужно проявить смекалку либо математические способности. Все они составлены по примеру классических тестов на измерение коэффициента интеллекта.

Автор, вероятно, задумал подшутить над пользователями, которые решились пройти тест, и в большинстве случаев, вне зависимости от числа правильных ответов выдал ответ "10 из 10, это гениально".

Из-за подобных результатов юзеры начали массово делиться публикацией и хвастаться своим уровнем интеллекта. При попытке пройти тест повторно и специально выставить неверные ответы система выдает менее блистательный результат "7 из 10".

В комментариях к материалу издания десятки пользователей начали доказывать, что они действительно обладают феноменальными интеллектуальными способностями. При этом авторы новости решили не уточнять, что тест в действительности не может показать реального положения дел.

Изображение: Terry Stein / Playbuzz.com