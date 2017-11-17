Сталлоне обвинили в изнасиловании 16-летней девушки 30 лет назад (5)

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В мире | 17 ноября 2017 года, 11:01

Известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне категорически отверг обвинения в том, что якобы в 1986 году в Лас-Вегасе он изнасиловал 16-летнюю на тот момент девушку.

"Нелепая и совершенно вымышленная история. До сегодняшней публикации никто никогда не ведал о таком, включая г-на Сталлоне. Власти или кто-либо не связывались Сталлоне по этому поводу", - цитируют официального представителя актера Мишель Бега "Известия" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Такие заявления Сталлоне стали ответом на публикацию The Daily Mail, в которой приводятся неизвестной женщины, заявившей, что в 1986 году ее изнасиловали Сильвестр Сталлоне и его телохранитель.

Женщина утверждает, что мужчины принудили ее к сексуальной связи. Это произошло в гостинице "Хилтон" в Лас-Вегасе, когда потерпевшей было 16 лет. После этого знаменитость якобы угрожала своей жертве физической расправой в случае, если произошедшее будет предано огласке. При этом женщина до сих пор отказывается обращаться в полицию.

Как уже сообщал Mixnews, в последнее время Голливуд и США в целом накрыла волна громких разоблачений, заявлений о домогательствах и изнасилованиях. Это произошло после скандала с продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в неподобающем поведении более 50 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Источник: TOPnews
Комментарии 5
Маргарита Ершова1 час назад
Они бы садики детские взяли,может там тоже, кто то кого то за ручку подержал. Правильно Задорнов говорил,тупой народ,а ещё лезут со своей,,демократией,, везде.
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Alex1 час назад
В этих сексульноамерикосовских историях меня устраивает одно - амерское стадо свернуло за "новой мулей" и малость бросила "русских хакеров" ,трампыча бедолагу и Сирию...какую мормышку кидают ,ту и жрут
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kentavrs1 час назад
Баб поперло на экране уже ничего не могут,так хоть вдруг бабки оторвать удастся.
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