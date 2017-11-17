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Немецкий концерн Siemens сократит в рамках реструктуризации проблемных подразделений около 6,9 тыс. своих сотрудников. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сокращения необходимы, чтобы обеспечить конкурентоспособность нашей экспертизы в области технологий, связанных с электростанциями, в производстве генераторов и больших электрических турбин. Эта цель превалирует над мерами, которые мы предпринимаем", — заявила руководитель HR-отдела Siemens Янина Кугель.

Уточняется, что данные сокращения будут происходить в течение длительного периода времени.

Ранее сообщалось, что Ericsson может уволить до 25 тысяч сотрудников.