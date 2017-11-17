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Канадский исполнитель эфиопского происхождения The Weeknd (Эйбел Тесфайе) занял первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей мира в возрасте до 30 лет, составленном журналом Forbes.

Его доход, в основном за счет концертов, в 2017 году достиг отметки в 92 миллиона долларов. При этом певец получал более миллиона за каждое выступление во время концертного тура "Starboy: Legend of the Fall". На втором месте оказался 23-летний поп-исполнитель Джастин Бибер с годовым доходом в 83,5 миллиона долларов. Издание напоминает, что певец впервые появился на обложке Forbes в 2012 году, когда ему только исполнилось 18 лет.

Третью строчку заняла британская исполнительница Адель, получившая за счет продаж альбомов и концертов 69 миллионов долларов. Успех 29-летней артистки объясняется тем, что ее последний сборник "25" стал самым продаваемым в 2016 году с тиражом в 1,73 миллиона экземпляров.

Также в первую десятку рейтинга вошли спортсмены НБА и Национальной футбольной лиги США, 27-летняя поп-певица Тейлор Свифт и 20-летняя модель Кайли Дженнер.

Как сообщает издание, cовокупный годовой доход 30 молодых знаменитостей, вошедших в рейтинг, составил 1,24 миллиарда долларов.