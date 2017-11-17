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Индийские неврологи разработали приложение для борьбы с порнозависимостью "Хар Хар Махадев", названное в честь мантры, посвященной сражающемуся со злом богу Шиве. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает The Guardian.

При попытке пользователя посмотреть фильмы для взрослых приложение воспроизводит записи индуистских религиозных песнопений и молитв, которые, согласно задумке, должны остановить любителя порнографии.

По словам автора программы, профессора неврологии из Бенаресского индуистского университета Виджая Натха Мишра, в скором времени в приложение будут добавлены речи бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, Рабиндрата Тагора и Махатмы Ганди. "В течение месяца там появятся песни и молитвы для мусульманской общины, чтобы ее могли использовать и представители других конфессий", — заверил он.

"Порнозависимость нельзя излечить, но это — наша скромная попытка изменить чье-то поведение", — добавил Мишра.

Как утверждают журналисты The Guardian, индийцы составляют третью по величине группу пользователей PornHub. В 2015 году правительство Индии даже попыталось заблокироваться 857 порносайтов, но отступило из-за общественного недовольства.

фото: pixabay.com