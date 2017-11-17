Россиян предупредили о вероятности терактов в Европе и США в новогодние праздники

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В мире | 17 ноября 2017 года, 18:41

Ситуационно-кризисный центр МИД России предупреждает россиян о повышенной вероятности совершения терактов в крупных городах в Европе и США в праздники.

«Европа, США — повышенная вероятность совершения терактов в крупных городах в период новогодних праздников 20.12-20.01», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее Госдеп США предупредил американских граждан о повышенном риске террористических угроз в Европе в праздничный период.

Отмечается, что предупреждение действует до 31 января 2018 года.

Латвийский МИД пока с подобными предупреждениями не выступал.

Источник: Russia Today
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