У берегов Аргентины пропала боевая подводная лодка (3)

фото

В мире | 17 ноября 2017 года, 16:53

Боевая подлодка San Juan ВМС Аргентины пропала у берегов страны. Об этом заявили в пресс-службе Военно-морских сил Аргентины. Отмечается, что экипаж подлодки перестал выходить на связь на пути из порта Ушуайи в город Мар-дель-Плату.

«Самолёты и корабли ВМС находятся в зоне её последнего зафиксированного местонахождения», — говорится в сообщении ВМС Аргентины в Twitter.

Ранее стало известно, что семь человек погибли и десятки пропали без вести в результате кораблекрушения на севере Бразилии.

Фото: © Минобороны Аргентины

Источник: Russia Today
Комментарии 3
вов 17 часов назад
Угадайте с одного раза кто виноват....
1
Ответить
жаль 18 часов назад
Что за класс подлодки?
Какова живучесть экипажа ?
Сигнальный буй?
=================================
Или с янки под водой повстречались?
Те могут.
Ответить
Ал14 часа назад
Капитан Немо возвращается !
Ответить