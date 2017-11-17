У берегов Аргентины пропала боевая подводная лодка (3)
В мире | 17 ноября 2017 года, 16:53
Боевая подлодка San Juan ВМС Аргентины пропала у берегов страны. Об этом заявили в пресс-службе Военно-морских сил Аргентины. Отмечается, что экипаж подлодки перестал выходить на связь на пути из порта Ушуайи в город Мар-дель-Плату.
«Самолёты и корабли ВМС находятся в зоне её последнего зафиксированного местонахождения», — говорится в сообщении ВМС Аргентины в Twitter.
Ранее стало известно, что семь человек погибли и десятки пропали без вести в результате кораблекрушения на севере Бразилии.
Фото: © Минобороны Аргентины
Источник: Russia Today
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