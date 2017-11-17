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Боевая подлодка San Juan ВМС Аргентины пропала у берегов страны. Об этом заявили в пресс-службе Военно-морских сил Аргентины. Отмечается, что экипаж подлодки перестал выходить на связь на пути из порта Ушуайи в город Мар-дель-Плату.

«Самолёты и корабли ВМС находятся в зоне её последнего зафиксированного местонахождения», — говорится в сообщении ВМС Аргентины в Twitter.

Ранее стало известно, что семь человек погибли и десятки пропали без вести в результате кораблекрушения на севере Бразилии.

Фото: © Минобороны Аргентины