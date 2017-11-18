"Марш на Елисейский дворец" обернулся погромами в Париже (1)
В мире | 18 ноября 2017 года, 18:33
Во время акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже начались погромы, передает РИА «Новости».
Участники шествия «Марш на Елисейский дворец» разбивают витрины банков и магазинов, а также зажигают файеры. Кроме того, пострадало здание посольства Саудовской Аравии. Как уточняется, полиция перекрыла подступы к Елисейскому дворцу, но не вмешивается в столкновения с протестующими.
В сентябре Макрон подписал пять декретов, меняющих трудовое законодательство в стране.
Источник: Газета.ru
А у нас выйдет десятка два пенсионеров против минблага,так Аболтиня улю-лю-кнет пару раз и все.
Три десятка против Шадурскиса- и все. А надо по-Европейски,там и результат совсем другой. Если что ,то и исламисты "помогут".