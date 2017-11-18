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Во время акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже начались погромы, передает РИА «Новости».

Участники шествия «Марш на Елисейский дворец» разбивают витрины банков и магазинов, а также зажигают файеры. Кроме того, пострадало здание посольства Саудовской Аравии. Как уточняется, полиция перекрыла подступы к Елисейскому дворцу, но не вмешивается в столкновения с протестующими.

В сентябре Макрон подписал пять декретов, меняющих трудовое законодательство в стране.