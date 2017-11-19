В мире |

Вчера, 18 ноября, австралийский гитарист и один из основателей рок-группы AC/DC Малкольм Янг скончался в возрасте 64 лет после многолетней борьбы с деменцией. Он умер у себя дома в окружении семьи.

Малькольм основал группу AC/DC, которая стала одной из самых известных в истории рок-музыки, в 1973 году вместе со своим братом Ангусом. Их брат Джордж, умерший в октябре этого года, был продюсером AC/DC.

Братья Янг были соавторами всех композиций группы, записанных с момента выхода их дебютного альбома High Voltage в 1975 году и до альбома 2014 года Rock or Bust. Группа продала более 200 млн экземпляров своих записей по всему миру, в том числе 71,5 млн в США.

"Малькольм был ярким музыкантом, сочетавшим в себе таланты композитора, гитариста, исполнителя и продюсера. Его отношение к музыке вдохновляло многих", - говорится в заявлении группы.

Малькольм родился в 1953 году в Глазго, а когда ему было 10 лет, его родители эмигрировали в Австралию. В 2014 году выяснилось, что он страдает от деменции.

На сайте группы его брат Ангус Янг написал, что Малькольм был движущей силой группы и всегда уделял ей всё свое время и силы: "Он всегда оставался верен самому себе и говорил и делал только то, что хочет".

"Мне трудно выразить словами ту роль, которую брат сыграл в моей жизни, связь между нами была уникальной. Он оставил после себя огромное творческое наследие, которое будет жить вечно", - написал Ангус.

Фото: twitter.com