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Японский производитель фотоаппаратов и плёнки Fujifilm написал жалобу в окружной суд Нью-Йорка на Polaroid из-за того, что американская компания потребовала многомиллионных выплат за моментальные снимки с белой рамкой, вновь ставшие хитом благодаря фотоаппаратам Instax.

Как напоминает The Verge, в прошлом именно такие снимки стойко ассоциировались с "полароидами". Однако в 2008 году американцы решили уйти с рынка моментальной фотографии и сфокусировали свои усилия на других электронных продуктах — телевизорах, планшетах и даже дронах. Через некоторое время освободившуюся нишу заняла именно компания Fujifilm со своей фотокамерой Instax.

После этого Polaroid начала забрасывать японскую компанию письмами с требованиями выплатить многомиллионные роялти за продукцию с эффектом "квадрата в квадрате", права на которую, как считают американцы, принадлежат именно им. Кроме того, утверждают они, новая плёнка Fujifilm "практически идентична" по форме и границам.

Японский производитель в свою очередь заявил, что Polaroid, не сумевшая заработать деньги на своих продуктах, сейчас пытается извлечь прибыль из того, что осталось от портфеля интеллектуальной собственности компании.

Конфликт между двумя компаниями продолжается с января, и своей жалобой Fujifilm надеется поставить точку в этом деле. Фирма рассчитывает, что суд примет именно её сторону и признает камеру Instax не нарушающей интеллектуальные права Polaroid.

Фото: pixabay.com