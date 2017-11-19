В Германии рождественская ель вызвала пробки на дорогах
В мире | 19 ноября 2017 года, 13:04
Рождественская ель огромных размеров вызвала хаос на дорогах в городе Кадерн в земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.
Водитель транспортного средства, перевозившего лесную красавицу, не рассчитал её размеры. В итоге во время поездки крупногабаритный груз зацепил несколько дорожных знаков и перила моста.
Также другие участники движения останавливались, не имея возможности объехать ель. Отмечается, что водитель скрылся с места происшествия. В отношении нарушителя будет заведено уголовное дело.
Фото: pexels.com
Источник: Life.ru