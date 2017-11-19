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Специальное заседание центрального комитета правящей в Зимбабве партии ЗАНУ-ПФ, где может решиться судьба президента Роберта Мугабе, которого призвали уйти в отставку, проходит в воскресенье в столице Хараре, сообщила государственная телекомпания ZBC.

В сообщении ТВ говорится, что это заседание может стать судьбоносным для 93-летнего Мугабе, который ранее был помещен под домашний арест.

Кроме того, в ходе заседания центрального комитета может быть решена судьба первой леди Грейс Мугабе.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Мугабе. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом.

Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC) призвали Мугабе покинуть пост президента страны и президента и первого секретаря партии.

Как передавал корреспондент РИА Новости, в Хараре сохраняется спокойная обстановка, периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.

Фото: facebook.com