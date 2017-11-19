Президента Зимбабве отстранили с поста главы правящей партии
В мире | 19 ноября 2017 года, 14:21
Президента Зимбабве Роберта Мугабе отстранили от должности главы правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт", передает Reuters.
"Он был отстранен", — сказал один из представителей партии.
Пост занял Эммерсон Мнангагва.
Ранее сообщалось, что Мугабе встретится с представителями военного командования страны 19 ноября.
До этого СМИ сообщили, что президент Зимбабве покинул страну. В настоящий момент местонахождение Роберта Мугабе неизвестно.
Сегодня прошло заседание центрального комитета правящей в Зимбабве партии ЗАНУ-ПФ.
Фото: facebook.com
Источник: Газета.ru