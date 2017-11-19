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Президента Зимбабве Роберта Мугабе отстранили от должности главы правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт", передает Reuters.

"Он был отстранен", — сказал один из представителей партии.

Пост занял Эммерсон Мнангагва.

Ранее сообщалось, что Мугабе встретится с представителями военного командования страны 19 ноября.

До этого СМИ сообщили, что президент Зимбабве покинул страну. В настоящий момент местонахождение Роберта Мугабе неизвестно.

Сегодня прошло заседание центрального комитета правящей в Зимбабве партии ЗАНУ-ПФ.

Фото: facebook.com