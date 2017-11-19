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Ситуация, сложившаяся в Каталонии, стала настоящей катастрофой. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

— Мне не нравится ситуация, которая сложилась, — это катастрофа. Во многих смыслах. Она накалила политическую атмосферу, привела к расколу в испанском обществе и в каталонском — создала проблемы в семьях, среди друзей, — цитирует его газета El País.

В интервью изданию Юнкер назвал премьера Испании Мариано Рахоя своим хорошим другом, однако, по его словам, поддержка Мадрида ЕС связана не с личными отношениями.

Председатель ЕК также выразил уверенность в том, что страна не распадётся надвое, так как большинство местных жителей против независимости Каталонии.

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