Юнкер: ситуация в Каталонии - это катастрофа (5)
В мире | 19 ноября 2017 года, 18:45
Ситуация, сложившаяся в Каталонии, стала настоящей катастрофой. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
— Мне не нравится ситуация, которая сложилась, — это катастрофа. Во многих смыслах. Она накалила политическую атмосферу, привела к расколу в испанском обществе и в каталонском — создала проблемы в семьях, среди друзей, — цитирует его газета El País.
В интервью изданию Юнкер назвал премьера Испании Мариано Рахоя своим хорошим другом, однако, по его словам, поддержка Мадрида ЕС связана не с личными отношениями.
Председатель ЕК также выразил уверенность в том, что страна не распадётся надвое, так как большинство местных жителей против независимости Каталонии.
Фото: pixabay.com
Источник: Life.ru
Катастрофа это в Ливии,Ираке,Сирии ,при молчаливом согласии таких юнкеров .Катастрофа для ЕС это брэкзит (последствия чуть позже).Катастрофа для ЕС это Украина .Катастрофа это 2млн."беженцев" в ЕС...А тут "семейная мелодрама" ,старые нерешённые проблемки мадридского двора,как чирик назрели...
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А мне эта ситуация нравится,пусть горит ваша задница
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a dlja chego vi sedite v evroparlamente ß rabotajte ,sdelajte tak chtobi ne bilo takih problem , za chto vi vse dengi poluchaete ,
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