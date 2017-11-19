Вчера скончался генпрокурор Испании (1)
В мире | 19 ноября 2017 года, 20:30
Вчера, во время рабочего визита в Аргентину, скончался генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса, сообщает nra.lv . Политик выступал против попыток Каталонии стать независимой.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой в своем аккаунте Twitter подтвердил новость о смерти Масы и высказал соболезнование его подчененным и коллегам.
Хосе Мануэль Маса занимал должность генпрокурора с 25 ноября прошлого года.
В конце октября испанская генпрокуратура под его руководством выдвинула обвинения правительству Каталонии.
Маса болел диабетом, во время рабочего визита чуствовал себя нездорово. Его доставили в отделение скорой медицинской помощи в Буэнос-Айресе и после этого он скончался. Генпрокурор находился в Аргентине со вторника.
Фото: facebook.com
не удивлюсь,если начнут обвинять в этом Путина...
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