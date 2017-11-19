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Журналистку РЕН ТВ Марию Семеняченко избили во время подготовки сюжета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Ведомство начало проверку инцидента.

О нападении на журналистку ранее сообщил сам телеканал.

"Мария Семеняченко снимала сюжет о пожаре, который произошел в стрелковом клубе на западе Москвы. Она хотела выяснить обстоятельства ЧП, однако охранник набросился на нее: по словам потерпевшей, он ударил ее дважды по лицу и сломал мобильный телефон. После он силой вытолкнул девушку из здания", — говорится на сайте РЕН ТВ.

Фото: pixabay.com