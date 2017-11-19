СМИ: президент Зимбабве согласился уйти в отставку (1)

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В мире | 19 ноября 2017 года, 21:37

Действующий президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился уйти в отставку, сообщил источник на его переговорах с военными, передает Reuters.

Ведущий государственного телеканала ZBC подтвердил, что Мугабе вскоре планирует сделать телеобращение.

Детали соглашения об отставке Мугабе на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что к Мугабе выехал фургон с журналистами для подготовки телеобращения.

Фото: facebook.com

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Серж1 час назад
К нам его как беженца в Муцениеки!(кто не знает там уголь хранился в 70-80х)мы поможем
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