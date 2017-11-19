В мире |

Действующий президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился уйти в отставку, сообщил источник на его переговорах с военными, передает Reuters.

Ведущий государственного телеканала ZBC подтвердил, что Мугабе вскоре планирует сделать телеобращение.

Детали соглашения об отставке Мугабе на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что к Мугабе выехал фургон с журналистами для подготовки телеобращения.

Фото: facebook.com