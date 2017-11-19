Мугабе: события минувшей недели не угрожают моей власти (1)
В мире | 19 ноября 2017 года, 22:15
Президент Зимбабве Роберт Мугабе в телеобращении к народу страны заявил, что планирует председательствовать на съезде правящей партии в декабре, передает Reuters.
Он также заявил, что события прошедшей недели не представляют угрозы конституции страны или его власти как главе государства.
"Мы должны научиться прощать, разрешать противоречия в товарищеском духе", — сказал он.
Он также выразил уверенность в том, что народ Зимбабве нацелен на мирное решение разногласий, в отличие от жителей многих других стран.
Ранее источник заявил, что Мугабе согласился уйти в отставку.
Фото: facebook.com
Источник: Газета.ru
Эти только через черенок расстаются с властью. Вроде и не хотят черенок, но поделать ничего с собой не могут. Ну, черенок, так черенок. Каждый упырь сядет на свой черенок. Диалектика.
Ответить