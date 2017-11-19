Мугабе: события минувшей недели не угрожают моей власти (1)

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В мире | 19 ноября 2017 года, 22:15

Президент Зимбабве Роберт Мугабе в телеобращении к народу страны заявил, что планирует председательствовать на съезде правящей партии в декабре, передает Reuters.

Он также заявил, что события прошедшей недели не представляют угрозы конституции страны или его власти как главе государства.

"Мы должны научиться прощать, разрешать противоречия в товарищеском духе", — сказал он.

Он также выразил уверенность в том, что народ Зимбабве нацелен на мирное решение разногласий, в отличие от жителей многих других стран.

Ранее источник заявил, что Мугабе согласился уйти в отставку.

Фото: facebook.com

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
раб на галерах 50 минут назад
Эти только через черенок расстаются с властью. Вроде и не хотят черенок, но поделать ничего с собой не могут. Ну, черенок, так черенок. Каждый упырь сядет на свой черенок. Диалектика.
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