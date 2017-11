В мире |

Отбывавший пожизненное заключение американский серийный убийца Чарльз Мэнсон скончался на 84-м году жизни, сообщает TMZ со ссылкой на сестру женщины, в убийстве которой он обвинялся.

Дебра Тэйт рассказала, что ей позвонили из тюрьмы и сообщили, что Мэнсон скончался в воскресенье в 20:13 по местному времени.

О госпитализации серийного убийцы стало известно на прошлой неделе. Управление исполнения наказаний и реабилитации заключенных штата Калифорния подтвердило, что Мэнсон умер естественной смертью в больнице округа Керн.

В январе преступник уже попадал в больницу из-за серьезного недомогания. По данным СМИ, у него обнаружили заболевание желудочно-кишечного тракта. Позднее мужчину вернули в тюрьму. В местах содержания заключенных в Калифорнии есть медицинское обслуживание, но арестантов обычно переводят в другие лечебные учреждения, если необходимо хирургическое вмешательство, неотложная помощь или экстренная диагностика.

В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся "Семья", зарезали в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсона признали виновным в двух других убийствах. Его и трех сообщниц приговорили к смертной казни, однако они избежали высшей меры благодаря ее временной отмене в Калифорнии в 1972 году. Во время судебного процесса Чарльз Мэнсон выцарапал себе на лбу знак свастики.

В 1984 году заключенный-кришнаит Ян Холмстрем напал на Мэнсона. Он облил серийного убийцу растворителем и поджег, однако Мэнсон выжил. В 2014 году преступнику разрешили сыграть свадьбу с его поклонницей Эфтон Элен Бертон. Девушка еще подростком переехала в Калифорнию, чтобы "быть ближе к Мэнсону" и навещала его в тюрьме в течение семи лет.

Образ Мэнсона не раз вдохновлял Голливуд на съемку фильмов. В 1976-м и 2004 годах на экраны вышли картины под названием "Хелтер Скелтер", в которых Мэнсона сыграли актеры Стив Рэйлсбэк и Джереми Дэвис. Первая экранизация стала сенсацией, ее посмотрело больше 50 миллионов человек.

До совершения убийств Мэнсон стремился прославиться и на музыкальном поприще. Это ему удалось достичь уже после ареста. Приобретя в тюрьме навыки игры на гитаре, убийца даже выпустил в марте 1970 года музыкальный альбом под названием Lie: The Love and Terror Cult. Деньги от его продажи пошли на оплату услуг адвокатов Мэнсона.

Чарльз дружил с продюсером группы The Byrds и сыном актрисы Дорис Дэй Тэрри Мэлкером. Другим его другом с 1968 года был Дэннис Уилсон - барабанщик, вокалист и композитор рок-группы The Beach Boys. В сотрудничестве с Уилсоном Мэнсоном была написана песня Never Learn Not To Love, которая вошла в альбом "20/20" группы The Beach Boys. Он был выпущен за год до осуждения Мэнсона.

Некоторое время Мэнсон даже жил в доме Уилсона. Но потом мать Дэнниса настояла на том, чтобы Чарльз съехал. Женщину напугали его буйные выходки, в ходе которых Мэнсон мог размахивать ножом, а его последователи вели себя "как зомби".

Чарльз Мэнсон с юных лет совершал мелкие преступления, за что не раз попадал в тюрьму. Однако в 1967 году под впечатлением от слета хиппи Summer of Love ("Лето любви"), который собрал в Сан-Франциско около 100 тысяч человек, Мэнсон резко поменял свой образ: отрастил длинные волосы и стремился быть похожим на Иисуса Христа. Причем в речах Чарльза цитаты из Библии перемежаются выдержками из песен культовой группы The Beatles.

На территории старого ранчо, которое ранее использовали кинематографисты для съемок, Мэнсон основал коммуну хиппи под названием "Семья". Ему удалось привлечь десятки поклонниц. Коммуна, в которой были разрешены свободные сексуальные отношения и употребление наркотиков, больше напоминала секту, а сам Мэнсон пользовался непререкаемым авторитетом.

9 августа 1969 года Чарльз Мэнсон вместе с членами своей коммуны хиппи напал в Лос-Анджелесе на супругу режиссера Романа Полански - 26-летнюю актрису Шэрон Тэйт. Преступники проникли в ее особняк и нанесли женщине, находившейся на девятом месяце беременности, 16 ножевых ранений. Убийцы также вырезали знак "Х" на животе жертвы.

В момент расправы в доме актрисы находились еще четыре человека, которые тоже были зарезаны или застрелены преступниками. Среди погибших оказалась девушка из семьи крупных производителей кофе Абигайль Фолгер и известный парикмахер-стилист Джей Себринг. Перед тем, как покинуть место расправы, злоумышленники написали кровью на входной двери слово "Pig" ("свинья").

Уже следующей ночью банда обезумевших хиппи проникла в дом владельца магазина и его жены. Потерпевшие Лено и Розмари Лабьянка были зарезаны в своем жилище. Затем преступники использовали кровь жертв, чтобы оставить надписи на стенах и холодильнике: Rise ("восхождение"), Death to Pigs ("смерть свиньям") и Helter Skelter ("кавардак"). Последняя надпись, вероятно, намекала на одноименную песню группы The Beatles, которая была очень популярна в кругах хиппи.

Чарльз Мэнсон мечтал стать знаменитым музыкантом и превзойти по славе группу The Beatles. Он также был одержим идеей, что в песне Helter Skelter содержится тайное послание о приближающейся мировой войне между белой и черной расами. Мэнсон полагал, что совершенные им убийства станут началом апокалипсиса, а ему будет уготована ключевая роль в спасении европеоидов от уничтожения.

В ходе расследования Чарльза Мэнсона уличили еще и в убийстве Гэри Хинмена, совершенном в июле 1969 года.

Самая молодая из последовательниц Мэнсона Лесли Ван Хаутен утверждала, что Чарльз "промыл девушкам мозги", вдохновенно цитируя Библию, группу The Beatles, говоря о необходимости разжечь огонь революции.

Даже когда Мэнсон попал в тюрьму, многие опасались подпасть под его влияние. Например, актер Рэйлсбэк в 2004 году признался, что отказался встречаться с Чарльзом именно по этой причине. Изучить характер своего героя артист предпочел по книге, а не вживую.

Более десяти раз Мэнсон подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но ему отказывали. Комиссия по УДО пришла к выводу, что осужденный не приложил достаточных усилий для исправления. Так, в октябре 2011 года в камере Мэнсона было обнаружено "самодельное оружие". Кроме того, за трехлетний период у заключенного дважды находили мобильные телефоны, которыми запрещено пользоваться осужденным.

В искусстве Мэнсон стал воплощением зла, однако спустя десятки лет этот образ стал более карикатурным. В 1998 году маньяку была посвящена серия мультфильма South Park под названием "С Рождеством Христовым, Чарли Мэнсон!"

