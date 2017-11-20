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Свободная демократическая партия Германии объявила о невозможности достичь компромисса с консерваторами Ангелы Меркель и "зелеными" по формированию правящей коалиции после сентябрьских выборов в Бундестаг и покинула переговоры. Об этом заявил журналистам в Берлине лидер либералов Кристиан Линднер после длившихся более 12 часов переговоров.

"Мы были бы вынуждены отказаться от наших принципов и от того, что мы отстаивали, поэтому лучше не править, чем править неправильно", - сказал он.

Кристиан Линднер

"Оказалось, что у четырех партий нет общего видения развития страны и общей базы доверия, которая была бы основой стабильного правительства, - отметил Линднер. - Мы не знаем, с какими вызовами столкнутся Германия и Европа в будущем, но если мы по очевидным вопросам не можем определить позиции, то что говорить о будущем".

По итогам прошедших 24 сентября выборов в Бундестаг сложилась ситуация, в которой коалиция под названием "Ямайка" (в составе ХДС/ХСС, "зеленых" и СвДП - по цветам, символизирующим партии) осталась единственным вариантом объединения политических сил. Изначально была возможность сохранения "большой коалиции" (блок ХДС/ХСС и социал- демократы), но представленная в нынешнем кабинете министров Социал-демократическая партия Германии в свете провала на выборах объявила о том, что уходит в оппозицию.

"Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства.

Немецкие социал-демократы ранее исключили возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%). Через несколько часов после провала переговоров о "Ямайке" социал-демократы подтвердили свою позицию.

"(Провальные) итоги выборов в бундестаг для СДПГ не изменились из-за долгих недель переговоров и заявлений других партий. Тактика, предполагающая сохранение "большой коалиции", была неправильной для СДПГ 24 сентября (в день выборов) и остается неправильной 20 ноября", — заявил исполняющий обязанности председателя СДПГ Ральф Штегнер.

В результате доступными остались два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро. Нынешние коалиционные переговоры ведутся по итогам парламентских выборов, прошедших лишь два месяца назад — 24 сентября.

Но "Зеленые" уже исключили возможность участия в правительстве меньшинства с блоком Меркель. Таким образом, единственная альтернатива новым выборам — правительство меньшинства ХДС/ХСС и СвДП.

Между тем, сама Меркель после сентябрьских выборов заявляла, что не настроена на формирование правительства меньшинства. Она говорила тогда, что "намерена добиться формирования в Германии устойчивого правительства".

Теперь Меркель собирается встретиться с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером: будь то правительство меньшинства или новые выборы, сначала нужно пройти через процедуру избрания канцлера в парламенте, а назначает ее глава государства.

"Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры. Это значит, что завтра утром я свяжусь с президентом, проинформирую его о положении вещей, и там мы посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше", — сказала она в ночь на понедельник в заявлении для прессы, которое транслировали немецкие телеканалы.

"Мы, ХДС и ХСС вместе, я хочу это подчеркнуть, и в тяжелое время будем нести ответственность за страну и продолжим ответственно действовать… Мы будем собственными силами помогать единству страны", — добавила канцлер.

При этом Штайнмайер несколькими днями ранее высказался против перспективы досрочных выборов. Он призвал участников коалиционных переговоров к ответственности, "то есть не передавать решение обратно избирателю". Президент также заявил тогда, что не может себе представить, "что участники переговоров всерьез готовы пойти на риск новых выборов".

Источники: РИА Новости, ИТАР-ТАСС