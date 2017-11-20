В Киеве снова залили цементом Вечный огонь (3)

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В мире | 20 ноября 2017 года, 12:43

В Киеве неизвестные вновь залили цементом Вечный огонь в парке Славы, сообщил телеканал "Эспрессо".

Инцидент произошел ночью, на месте работает полиция, которая начала поиск злоумышленников.

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Это уже третий за год случай вандализма по отношению к Вечному огню. В апреле неизвестные похитили бронзовые детали мемориала, а седьмого ноября — залили его цементом. Киевские власти потребовали привлечь к ответственности вандалов, полиция возбудила уголовное дело.

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В партии "Оппозиционный блок" назвали инцидент "надругательством над памятью сотен тысяч освободителей украинской столицы". Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что осквернение Вечного огня — неприемлемое кощунство.

Источник: РИА Новости
Комментарии 3
Ай болит 7 часов назад
Когда долго скачаешь,происходит сотрясение мозга и от этого поступки становятся не адыкватными.Похоже доскокались.
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pessimo 7 часов назад
Простое имя этим уродам - уроды ! И не место им рядом с нами !
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шустрый3 часа назад
Эти хохлоёбы уже поперёк горла....
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