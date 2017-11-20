В Киеве снова залили цементом Вечный огонь (3)
В Киеве неизвестные вновь залили цементом Вечный огонь в парке Славы, сообщил телеканал "Эспрессо".
Инцидент произошел ночью, на месте работает полиция, которая начала поиск злоумышленников.
Это уже третий за год случай вандализма по отношению к Вечному огню. В апреле неизвестные похитили бронзовые детали мемориала, а седьмого ноября — залили его цементом. Киевские власти потребовали привлечь к ответственности вандалов, полиция возбудила уголовное дело.
В партии "Оппозиционный блок" назвали инцидент "надругательством над памятью сотен тысяч освободителей украинской столицы". Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что осквернение Вечного огня — неприемлемое кощунство.
В Киеве снова залили цементом Вечный огонь#Киев #Вечныйогонь #цементhttps://t.co/JRF8FmPGZa pic.twitter.com/mXDfYMdLOE— 112.ua (@news112ua) November 20, 2017