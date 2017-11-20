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Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в понедельник, 20 ноября, исполняется 71 год. День рождения предстоятель Русской православной церкви отмечает по-монашески - богослужением.

"В день рождения патриарх Кирилл утром совершит литургию в храме Христа Спасителя, затем у него обычный рабочий график", - сказал ТАСС пресс-секретарь патриарха протоиерей Александр Волков.

Он отметил, что поздравления в свой адрес патриарх по традиции принимает два раза в год - в день интронизации (вступления на патриарший престол 1 февраля) и в день тезоименитства (24 мая - память святых Кирилла и Мефодия, просветителей славян).

"Но так как в нашей стране есть традиция поздравлять с днем рождения, обычно 20 ноября разные общественные и государственные деятели тоже пользуются моментом и приезжают в храм Христа Спасителя", - пояснил он.

В день рождения предстоятеля в храме Христа Спасителя будет также представлен просветительский проект: новая книга патриарха Кирилла "Мысли. Высказывания. Суждения", где собрано наиболее емкое и важное из сказанного автором почти за 50 лет служения.

Кроме того, создан специальный сайт "Патриарх говорит", который содержит рубрикацию книги и весь состав ее цитат с поиском. В дальнейшем электронный ресурс будет дополнятся другими обращениями и проповедями предстоятеля.