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Минск объявил персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова, сообщил официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин.

Скворцова обвинили в "несовместимой с дипломатическим статусом деятельности" из-за дела украинского журналиста Павла Шаройко, которого подозревают в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети.

Корреспондента задержали в Минске 25 октября. В КГБ его называют кадровым сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

По словам Побяржина, Шаройко подтвердил, что его деятельность координировал Скворцов, который также служит в ГУР МО. Должность советника посольства была прикрытием.

Сам Шаройко находился в Минске в качестве корреспондента общественной Национальной телерадиокомпании Украины. Как считают в КГБ, такую должность ему выбрали, поскольку раньше он руководил пресс-службой главного управления разведки.

Созданная им агентурная сеть состояла из граждан Белоруссии, за деньги они собирали разведданные "в военно-политической сфере".