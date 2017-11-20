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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человечество, погрязнув во грехе, приближается к концу света, а также отметил, что сейчас не время "раскачивать лодку человеческих страстей".

"Все те люди, которые любят Родину, должны быть вместе, потому что мы входим в критический период развития человеческих цивилизаций. Это уже видно невооруженным глазом… Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов", — сказал патриарх после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

По его словам, согласно христианскому вероучению, приближение и удаление конца света зависит от самих людей. Предстоятель РПЦ призвал каждого, особенно публичных людей, осознать ответственность за Россию и весь род человеческий и остановить "сползание в бездну окончания истории".

"Сегодня грех не просто очевиден. Хотя на протяжении всей истории люди пытались скрывать грех личный, межличностный. Сегодня грех демонстрируется самым притягательным способом – через кинематограф, через театр, через другие проявления искусства. И искусство, которое призвано культивировать человеческую личность, обогащать ее, подымать ее к небу, становится гирей, которая не дает человеку взлететь. Я имею ввиду не все искусство, а то, которое в последние годы заявляет о некоей своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех, сбивать с толку людей", — отметил первоиерарх.

По его мнению, очень многая часть интеллигенции в России "повторяет губительную ошибку своих предшественников, доведших страну до гибели революционных событий, столетие которых мы в этом году собираем".

"Сегодня не то время, чтобы раскачивать лодку человеческих страстей, потому что и так слишком много влияния оказывается на человека, негативных, разрушающих его духовную жизнь", — подчеркнул патриарх.

Напомним, сегодня, 20 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает день рождения - ему исполняется 71 год. Праздник предстоятель Русской православной церкви отмечает по-монашески - богослужением.