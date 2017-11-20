В Бельгии на металлургическом заводе прогремел взрыв
На заводе металлургической компании ArcelorMittal в Генте прогремел взрыв, сообщила представитель федеральной полиции Бельгии.
"Мы можем подтвердить, что, по крайней мере, несколько человек пострадали. Это вся информация, которой мы располагаем на данный момент", — сказала она.
Позже мэрия города информировала об одном погибшем и двух раненых.
MORE: Blast occurred at #ArcelorMittal steel plant in #Belgium’s #Ghent https://t.co/akCVhO7uxl (photo: @gva) pic.twitter.com/O6EYV0a2Bk— Sputnik (@SputnikInt) November 20, 2017
По данным телерадиокомпании RTBF, взрыв произошел в коксовальной установке предприятия, вероятно, из-за короткого замыкания.
При взрыве наблюдался выброс коксового газа, однако токсичных веществ в воздухе не обнаружили, пожара не последовало. Предприятию нанесен серьезный ущерб.