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На заводе металлургической компании ArcelorMittal в Генте прогремел взрыв, сообщила представитель федеральной полиции Бельгии.

"Мы можем подтвердить, что, по крайней мере, несколько человек пострадали. Это вся информация, которой мы располагаем на данный момент", — сказала она.

Позже мэрия города информировала об одном погибшем и двух раненых.

​По данным телерадиокомпании RTBF, взрыв произошел в коксовальной установке предприятия, вероятно, из-за короткого замыкания.

При взрыве наблюдался выброс коксового газа, однако токсичных веществ в воздухе не обнаружили, пожара не последовало. Предприятию нанесен серьезный ущерб.