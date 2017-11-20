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Граждане России оценили деятельность Владимира Путина на посту президента РФ на 7 баллов из 10 возможных. При этом жители предъявляют главе государства ряд претензий: респондентам кажется, что он далек от народа, не знает, как они вынуждены жить, не заботится о чаяниях простых людях и не борется с коррупцией. Такие выводы следуют из опроса "Левада-Центра".

Большинство опрошенных уверены, что Путин не виноват в бедах России, и считают, что "окружение" скрывает от него правду. Также большая часть опрошенных считает, что Путин правит в интересах силовиков, госчиновников и олигархов, и в своей повседневной деятельности он на них же и опирается.

Отвечая на прямой вопрос "Чем Вам не нравится Владимир Путин?", 20% респондентов решили, что у этого человека нет недостатков - "Все в нем нравится". А 33% предпочли не отвечать на такой прямой вопрос, заявив, что затрудняются ответить.

15% россиян заявили, что Путин им не нравится, потому что "не заботится о людях, мало делает для людей, не знает, как они живут, забыл о простых людях".

10% считают, что он слишком "мягок по отношению к министрам" и находится во власти своего окружения. 7% упрекают лидера страны за то, что он не борется с коррупцией и "развел вокруг себя воров", что его правление стало причиной бедности в стране и низких зарплат населения (6% опрошенных).

4% считают, что Путин стал причиной проблем в экономике России и кризиса, что у него нет антикризисной программы; что все бюджетные деньги идут в России на оборону (4%); что Путин много говорит, мало делает, что не выполняет своих обещаний, врет (5%); что он авторитарен, правит единолично и слишком долго (3%).

Тем временем отвечая на вопрос "как Вы считаете, несет ли Путин ответственность за проблемы, стоящие перед страной во время его правления?", только 55% россиян возложили ответственность на президента, 21% назвали такую ответственность частичной, а 11% опрошенных считают, что "Путин все делал правильно", а если ему что-то не удалось, то во всем виноваты "нерадивые и коррумпированные чиновники".

Еще 8% считают, что причина неудач Путина - в объективных обстоятельствах (положения, в котором находилась страна в конце 90-х годов, мирового кризиса и т.п.).

Также подавляющее большинство опрошенных заявило, что Владимир Путин видит искаженную реальность происходящего в стране, так как его ближайшее окружение представляет ему "неполную и искаженную информацию" (42%) или вообще "скрывает от него правду о положении в стране" (16%). Между тем, треть опрошенных (31%) уверена, что президент "получает полную и достоверную информацию".

В свою очередь, на вопрос "На какие слои населения опирается, на ваш взгляд, Владимир Путин?", 51% опрошенных заявили, что опора Путина - "силовики: работники спецслужб, армии, МВД", а также "олигархи, банкиры и крупные предприниматели" (34% респондентов).

31% уверен, что Путин в своей деятельности опирается на "государственных чиновников и бюрократию", а также "директоров, руководителей крупных предприятий" (26%).

"Средний класс" опорой для президента назвали 22%, "простых людей" - 16%, культурную и научную элиту - 16%, интеллигенцию - 13%. Почти седьмая часть респондентов думает, что президент Путин опирается на "всех без исключения" жителей страны (14%).

Примерно такую же картину представляют ответы на вопрос, "интересы каких слоев населения выражает Владимир Путин". По мнению 41% опрошенных, это "силовики", по 31% набрали две связки "олигархи и банкиры", а также "бюрократия и госчиновники". 23% считают, что Путин представляет интересы "среднего класса" (людей со среднеевропейским уровнем достатка), а 25% - "директорского корпуса".

17% россиян думают, что Путин выражает интересы "простых людей" - служащих, рабочих, тружеников села. 12% опрошенных затруднились ответить на вопрос, в чьих интересах работает Путин на посту президента России.

Также участникам опроса было предложено назвать положительные качества Путина, отвечая на вопрос, "что вас в нем привлекает".

Седьмое место среди ответов набрал ответ "ничего не привлекает" (8%). Шестое место поделили между собой ответы "порядочность, справедливость, честность" (7%), "работоспособность, энергичность, трудолюбие" (7%), а также "дальновидность и целеустремленность" (7%). На пятом месте с 13% был вариант "затрудняюсь ответить".

Четвертое место среди эпитетов, подходящих президенту Путину, опрошенные россияне отдали следующим - "умный, образованный, интеллигентный, культурный" (15%).

16% заявили, что Путин "опытный политик, руководитель, сильный лидер и профессионал". 18% убеждены, что он олицетворяет "защиту от Запада, уважение в мире", что президент "не позволяет "вытирать ноги" и обеспечивает престиж страны.

На первое место среди самых популярных положительных качеств Путина опрошенные россияне поставили "решительность, мужественность, волю, силу, уверенность в себе и чуткость" (19%), назвав президента "уверенным в себе, настоящим мужиком".

Только 4% россиян выделили патриотизм президента, 3% заявили о его последовательности, 2% отметили в числе главных заслуг Путина возвращение Крыма.

В среднем деятельность В.В. Путина на посту президента России опрошенные "Левада-Центром" россияне оценили в 7 баллов из 10.

Эта ежегодная оценка деятельности Путина не меняется с 2014 года. В течение 18 лет оценка колеблется между 6 и 7 баллами и только в сентябре 1999 года, когда Путин занимал должность премьер-министра, она составляла всего 3 балла. Тогда самый низкий балл - 1 - Путину поставили 28% опрошенных.

В этом году большинство респондентов (19%) дали президенту 8 баллов из 10. Самую высокую оценку (10) дали ему 17%, а самую низкую - 2%. Количество россиян, традиционно ставящих Путину "1", не превышает статистическую погрешность, начиная с 2014 года.

Опрос проводился с 20 по 24 октября 2017 года среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионах России. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.