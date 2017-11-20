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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что отрицательно относится к идее формирования правительства меньшинства и считает правильным возможное проведение новых выборов в Германии.

"Я настроена очень скептически (по поводу правительства меньшинства - прим."Интерфакса")", - сказала Меркель в понедельник в интервью немецкому телеканалу АРД.

"Я уверена, что новые выборы станут лучшей альтернативой", - добавила германский канцлер.

Напомним, переговоры по формированию коалиции между альянсом ХДС/ХСС, партией "Зеленых" и Свободной демократической партией Германии (СвДП) продолжались в Германии в течение месяца, однако им так и не удалось достичь договоренности по ряду вопросов.

Ранее в понедельник стало известно, что СвДП заявила о выходе из переговоров. Агентство Associated Press сообщило, что если коалиция так и не будет сформирована, Германии, судя по всему, придется проводить новые выборы.