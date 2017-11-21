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Суд Европейского союза назначил Польше крупный штраф в размере 100 тысяч евро в день в пользу Еврокомиссии (ЕК) за вырубку Беловежской пущи. Об этом говорится в постановлении суда ЕС.

"Польша должна немедленно прекратить свои нынешние действия по обращению с лесными угодьями в Беловежской пуще, кроме исключительных случаев, когда это строго необходимо для обеспечения общественной безопасности", — говорится в тексте документа.

В коммюнике отмечается, что если Варшава нарушит это распоряжение, ей придется выплачивать ЕК штрафы в размере минимум €100 тыс. в день.

Кроме того, в документе говорится, что вице-председатель суда ЕС в предварительном порядке запретил Польше вырубку Беловежской пущи 27 июля 2017 года на основании иска, поданного Еврокомиссией. Варшава ответила на претензии суда ЕС, уточнив, что вырубаются только "угрожающие общественной безопасности", а также "мертвые и ослабленные" деревья.

О намерении Польши вырубить находящуюся на территории страны часть Беловежской пущи стало известно в августе.