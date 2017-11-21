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Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых женщин в музыке по итогам 2017 год.

Рейтинг возглавила американская певица Бейонсе Ноулз. По данным издания, она заработала 105 млн доллар.

На втором месте оказалась Адель, заработавшая 69 млн доллар. Тройку лидеров замкнула Тейлор Свифт с 44 млн доллар.

В топ-10 оказались Селин Дион, Дженнифер Лопез, Рианна, Бритни Спирс, Долли Партон, Барбара Стрейзанд и Кэтти Перри.

Ранее журнал Forbes опубликовал список самых влиятельных женщин, куда также попали Тейлор Свифт и Бейонсе.