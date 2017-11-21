Натали Портман назвала себя жертвой регулярных домогательств (2)

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В мире | 21 ноября 2017 года, 10:52

Актриса Натали Портман заявила, что сталкивалась с домогательствами и дискриминацией во время работы над практически всеми ее фильмами. Артистка выступила с речью на фестивале Vulture в Лос-Анджелесе, сообщает NME.

"Когда все стали рассказывать о пережитом, я думала: "Ого, хорошо, что со мной такого не было". А через некоторое время сказала себе: "Окей, ко мне точно не применяли насилие, но меня дискриминировали и домогались во время каждой работы". И от мысли, что у меня таких историй нет, я пришла к тому, что у меня их наберется сотня", — объявила Портман.

Актриса вспомнила, как продюсер однажды пригласил ее полетать на частном самолете.

"Когда я пришла, нас оказалось всего двое, и там была подготовлена только одна кровать. Ничего не случилось, со мной ничего не сделали. Я сказала: "Это заставляет меня нервничать", и это приняли во внимание. Но это все равно не нормально, понимаете?" — поведала она.

Портман также пожаловалась на то, что сексуализация и объективация детей в фильмах наносит юным артистам вред.

"Из-за моих первых ролей в рецензиях меня сравнивали с Лолитой и все такое — меня это очень пугало", — поделилась она.

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна, которого десятки актрис обвинили в приставаниях и изнасилованиях. В домогательствах также обвинили Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
Пришелец4 часа назад
Все замечательно, все в сфере европейских ценностей. Мальчики отдельно, девочки отдельно, опять же трансгендеры и каждый сам с собой. Никакого внимания друг к другу -это же все домогания. Так мы все придем к тому, что будем ходить по выделенным дорожкам, чтобы не пересекаться. И тогда абсолютное счастье. Мир сходит с ума и катится в бездну.
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Абу Даби, не депутат 2 часа назад
Ну и слово подобрала - "жертва"!
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