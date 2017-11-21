Ольга Бузова получила работу на Первом канале (1)
В мире | 21 ноября 2017 года, 13:15
Российская телеведущая Ольга Бузова получила работу на Первом канале. Увидеть ее можно будет с 27 ноября в программе "Бабий бунт".
"Ежедневное информационное ток-шоу "Бабий бунт" — это женский взгляд на все, что происходит в мире. Пять женщин-ведущих с разной судьбой и разными взглядами на жизнь соберутся за одним столом, чтобы увидеть в потоке новостей самое интересное и актуальное", — говорится в анонсе Первого канала.
Помимо Бузовой, в передаче появятся Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе, Татьяна Васильева и Елена Абитаева.
В прямом эфире они обсудят вместе с гостями, чем живет мир, а также главных героев новостей.
Источник: gazeta.ru
Фото: instagram.com/buzova86
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Кто все эти люди? Мельчает 1-й канал, однако. Ниже плинтуса...