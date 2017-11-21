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61-летний Майк Хьюз собирается бросить вызов всей науке разом и отправиться в космос на собственной ракете, чтобы добыть неопровержимые доказательства того, что Земля на самом деле плоская.

Полет назначен на 25 ноября 2017 года.

При этом ракета Хьюза построена из найденного на свалках металлолома, а на ее сборку житель Калифорнии вместо нескольких десятков миллионов долларов потратил всего 20 тысяч долларов.

В 2014 году испытания одной из первых ракет Хьюза уже завершились неудачей — тогда астронавт-самоучка отделался легкими ушибами и несколько дней пролежал в больнице.

Майк Хьюз уверен, что власти США скрывают от граждан правду об истинной форме Земли, и собирается с помощью космического полета доказать собственную правоту.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com