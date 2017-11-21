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В седьмом эпизоде 16-го сезона мультсериала "Гриффины" появился персонаж президента России Владимира Путина.

Эпизод вышел под названием Petey IV - по аналогии с фильмом "Рокки 4", в котором боксер Рокки Бальбоа в исполнении Сильвестра Сталлоне дерется с российским спортсменом Иваном Драго.

В "Гриффинах" легендарного Рокки олицетворял главный герой шоу, Питер Гриффин. Он дважды за серию подрался с героем Путина - во дворе и на ринге.

К концу эпизода Питер и Путин успели подружиться и прокатиться топлес на лошадях, однако в финале выясняется, что президент РФ отравил чай своего соперника радиоактивным веществом.

BBC отмечает еще один острополитический момент в эпизоде - когда "президент США" отправляет российскому "коллеге" предложение поучаствовать в сексуальных приставаниях к женщинам.

Как поясняет "Дождь", Путин появился в сериале после того, как Питер Гриффин написал российскому президенту возмущенное письмо и заявил, что "любой американец может надрать зад любому русскому". Анимированный Путин решил доказать, что это не так.

Источник: newsru.com