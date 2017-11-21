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Вооруженные люди в камуфляжной форме без опознавательных знаков блокировали центр Луганска, главный город самопровозглашенной ЛНР на востоке Украины. Лидер ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что ситуация находится под контролем, и связал происходящее с увольнением главы МВД Игоря Корнета.

Тот, в свою очередь, заявил, что не признает отставку и обвинил ряд руководителей ЛНР в работе на украинские спецслужбы и причастности к инсценировке переворота.

Интерфакс передает, что неизвестные заблокировали подъезды автотранспорта к зданию министерства внутренних дел ЛНР, расположенному на улице Коцюбинского, а также к зданию администрации.

Проезжая часть перекрыта автобусами и автомобилями, у одного из подъездов здания МВД размещен БТР, сообщили собеседники агентства. Как заявил РБК источник, знакомый с ситуацией, в центре Луганска "проходят учения, центр города закрыт, блокированы подъезды к государственным зданиям".

Представитель МВД ЛНР Сергей Колесников не смог прокомментировать ситуацию в Луганске, сославшись на отсутствие информации. "Назвать войну - войной": есть ли выход из тупика в Донбассе? Рада приняла законопроект о Донбассе, признающий Россию агрессором Глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий связал появление вооруженных людей в центре Луганска с увольнением главы МВД Игоря Корнета.

Плотницкий подписал указ об отстранении Корнета от должности в понедельник, 20 ноября. В сообщении, размещенном на официальном сайте главы ЛНР, говорилось, что в отношении главы МВД возбуждено уголовное дело.

В то же время сам Корнет во вторник выпустил заявление, в котором назвал новости о своей отставке "слухами". "В настоящее время ситуация в республике полностью контролируется силами правоохранительных структур. МВД работает в штатном режиме, личный состав ведомства продолжает выполнять свои обязанности", - говорится в заявлении.