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Политик Владимир Жириновский в шестой раз будет участвовать в президентских выборах 2018 года. Его кандидатуру единогласно выдвинула ЛДПР, лидером которой он является. Об этом заявил депутат Госдумы, сын политика Игорь Лебедев, передает "Интерфакс".

Решение о выдвижении было принято 20 ноября на заседании высшего совета партии и президиума фракции ЛДПР в Госдуме единогласно, уточнил Лебедев.

Жириновский согласился участвовать в президентской гонке. "Безмерно благодарен за выдвижение меня, что на съезде партии моя кандидатура была проголосована и утверждена на высший пост", - заявил он на заседании фракции.

Ранее его кандидатура выдвигалась в 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. Больше всего голосов набрал в 2008 году, когда за него проголосовали 6 988 510 человек), или 9,35%.

Выборы президента РФ должны пройти 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря.

Помимо Жириновского на данный момент о желании участвовать в выборах объявили основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, бизнесмен Сергей Полонский, телеведущая Ксения Собчак, певица и журналист Екатерина Гордон, один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко, политолог Андрей Богданов и оппозиционный политик Алексей Навальный. Съезд КПРФ может выдвинуть Геннадия Зюганова.

Президент РФ Владимир Путин о вступлении в предвыборную гонку пока не сообщал. По данным источников, он уже определился, что будет участвовать в предстоящих выборах главы государства, но дата и сценарий выдвижения в Кремле пока не согласованы.

В октябре соцопросы показали, что за действующего главу государства проголосовали бы 53% россиян в целом и 66% тех, кто готов принять участие в выборах. Остальные кандидаты пользуются меньшей поддержкой.