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Активистки FEMEN обнажили грудь у здания администрации Петра Порошенко в Киеве. Акцию протеста они посвятили годовщине Евромайдана. Об этом сообщило интернет‐издание «Страна.ua».

Две девушки разделись на улице Банковой возле кордона силовиков. На их телах были видны надписи «Мечта 2013 — Свобода» и «Реальность 2017 — Roshen». Блондинка символизировала начало Евромайдана и счастливое будущее для его сторонников, а ее спутница показала украинскую реальность.

Их акция продлилась всего 30 секунд. Активисток задержала полиция. Задержанные хотели наглядно показать, что Евромайдан принес сказочное богатство президенту. Воодушевление свободой сменилось недовольством народа.

В начале ноября сообщалось, что полуголая активистка Femen подожгла игрушечных медведей рядом с киевским магазином Roshen. Таким поступком женщина выразила свое недовольство Порошенко. На груди у обнаженной девушки была надпись: «сладости или импичмент».