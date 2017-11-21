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Парламент Зимбабве принял решение об импичменте президенту Роберту Мугабе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что у политика есть сутки, чтобы сложить полномочия.

Ранее Роберт Мугабе в ходе переговоров со своими политическими оппонентами согласовал условия своей отставки после 37 лет правления.

Он пришел к власти после продолжительной партизанской войны против основавшего страну «белого правительства».