Решение принято: в течение суток Мугабе должен уйти в отставку
В мире | 21 ноября 2017 года, 17:51
Парламент Зимбабве принял решение об импичменте президенту Роберту Мугабе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что у политика есть сутки, чтобы сложить полномочия.
Ранее Роберт Мугабе в ходе переговоров со своими политическими оппонентами согласовал условия своей отставки после 37 лет правления.
Он пришел к власти после продолжительной партизанской войны против основавшего страну «белого правительства».
Источник: Газета.ru