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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин поговорили по телефону и обсудили проблемы КНДР и Украины, передает РИА «Новости».

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сирии, Иране и Афганистане.

Отмечается, что беседа продолжалась около часа.

Ранее в Белом доме подтвердили, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин проведут телефонный разговор во вторник, 21 ноября.