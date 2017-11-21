Путин и Трамп обсудили ситуацию в КНДР и на Украине
В мире | 21 ноября 2017 года, 21:07
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин поговорили по телефону и обсудили проблемы КНДР и Украины, передает РИА «Новости».
Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сирии, Иране и Афганистане.
Отмечается, что беседа продолжалась около часа.
Ранее в Белом доме подтвердили, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин проведут телефонный разговор во вторник, 21 ноября.
Источник: Газета.ru